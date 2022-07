Zaniolo, il Tottenham fa sul serio: in Israele l’occasione per lo sprint

AS ROMA CALCIOMERCATO NEWS – Il Tottenham torna forte su Zaniolo. L’attaccante giallorosso, meno certo di una maglia da titolare nella Roma dopo l’arrivo di Paulo Dybala, è finito di nuovo nei radar di Paratici.

Il ds dei londinesi voleva Nicolò già ai tempi della Juventus, e ora sta valutando l’opportunità di regalare il talento giallorosso ad Antonio Conte, ben felice di poterlo avere con sé a Londra.

Stando a quanto scrive oggi Tuttosport, l’amichevole in Israele sarà l’occasione per tentare il sorpasso di mercato sulla Juventus, da mesi in prima linea per Zaniolo. Dopo i contatti degli ultimi tempi, Paratici vedrà il collega Tiago Pinto con l’obiettivo di trovare un buon compromesso per Zaniolo.

Potrebbe non essere un summit risolutivo, però di certo i londinesi sono segnalati sempre più caldi sul giallorosso. Zaniolo vorrebbe restare in Italia e non è un mistero la sua preferenza per la squadra di Massimiliano Allegri. Il figlio d’arte, però, è tutto tranne che insensibile al fascino della Premier League soprattutto al carisma di Conte.

Fonte: Tuttosport