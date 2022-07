Dybala, esordio ok con l’Ascoli. Mou tiene a riposo tanti big, ko indolore

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Seconda sconfitta in precampionato per la Roma di Mourinho, battuta a sorpresa dall’Ascoli per uno a zero grazie a un gol di Botteghin arrivato nella ripresa.

Un ko che non fa male, visto che si trattava di una amichevole estiva nella quale il tecnico giallorosso ha tenuto fuori diversi calciatori fondamentali: hanno riposato Smalling, Karsdorp, Zaniolo, Pellegrini e Abraham, tutti rimasti a bordo campo ad assistere alla sfida.

Esordio invece per Paulo Dybala, sceso in campo nei primi 45 minuti nell’insolito tridente formato con El Shaarawy e il giovane Volpato. Buona la prestazione della Joya, nonostante l’attaccante argentino non sia ancora al 100% della forma.

Mourinho ha voluto sfruttare questa partita nelle mura di Trigoria per fare alcuni test tattici. Confermata la difesa a tre con Vina nuovamente schierato centrale di sinistra. Il club ha deciso di non pubblicare foto o sintesi video dell’amichevole contro i marchigiani. Sabato contro il Tottenham si comincerà a fare sul serio.

Fonti: Il Tempo / Il Messaggero / Gazzetta dello Sport / Corriere dello Sport