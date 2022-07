Un capitano tifoso: Tripi nella folla per amore di Dybala

NOTIZIE AS ROMA – Essere tifosi della squadra in cui si gioca. È un privilegio che appartiene a pochi, un sentimento che spesso è difficile da nascondere, scrive oggi la Gazzetta dello Sport (C. Zucchelli). Anzi si ha la voglia di esternarlo, anche in momenti che non ti vedono protagonista.

Nella Roma, da sempre, sono in molti i “giocatori tifosi” che hanno vestito la maglia giallorossa. Nel lungo elenco figura pure Filippo Tripi, ex capitano della Primavera fino allo scorso anno.

Nato e cresciuto in quella Casal Palocco che ospita da anni tanti campioni della Roma, l’altra sera Filippo era un tifoso come tanti. Con gli occhi lucidi e la pelle d’oca. Era ai piedi del Colosseo Quadrato, tra la folla, a gustarsi la presentazione di Paulo Dybala.

Uno che fino a qualche mese fa sognava di marcare in Serie A. Qualcuno lo ha riconosciuto: “Filippo ma sei tu? Sei un grande“, hanno urlato. Tripi è arrossito e ha ammesso la debolezza.

