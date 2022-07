Wijnaldum ai dettagli, che colpo per Mou

AS ROMA NEWS – Non è ancora fatta, ma ci siamo davvero molto vicini. Gini Wijnaldum non è mai stato così vicino a prendere l’aereo per Roma e firmare con i giallorossi.

Tutti i giornali oggi in edicola viaggiano nella stessa direzione: la trattativa è ai dettagli, resta solo da sciogliere il nodo relativo a un bonus da 3 milioni di euro che il giocatore maturerà il 31 luglio e su quale dei due club (e in che percentuale) dovrà pagarlo.

Per il resto è stata trovato l’accordo sulla formula del trasferimento, che avverrà in prestito con diritto di riscatto a 10 milioni di euro, che può trasformarsi in obbligo al raggiungimento di determinate presenze. La Roma dunque sceglie di investire su un giocatore che l’anno prossimo avrà 32 anni, a dimostrazione del fatto che a Trigoria qualcosa è cambiato.

La fumata bianca è sempre più vicina: già oggi il giocatore potrebbe chiudere le valigie e mettersi in viaggio per la Capitale. A quel punto Wijnaldum svolgerebbe le visite mediche e aspetterebbe a Trigoria il rientro della squadra, in viaggio oggi per Israele dove sabato affronterà il Tottenham.

Mourinho può sorridere: con Wijnaldum in arrivo la Roma palesa le sue ambizioni, che sono quelle di allestire un instant team in grado di competere fin da subito con le big del nostro campionato.

Fonte: Il Romanista / Gazzetta dello Sport / Leggo / La Repubblica