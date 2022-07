CALCIOMERCATO ROMA LIVE – Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo mercoledì 27 luglio 2022 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma.

Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Le ultimissime in tempo reale:

Ore 10:00 – BELOTTI SENZA SQUADRA, E SE PARTE SHOMURODOV… – Andrea Belotti (29) è ancora senza squadra. L’attaccante ex Torino aspetta ancora l’offerta di un club di Serie A. La Roma potrebbe diventare un’ipotesi concreta nel caso in cui dovesse partire Shomurodov. (La Stampa)

Ore 9:40 – ZAGADOU, IMPASSE ROMA – L’altro profilo valutato per la difesa, Dan-Axel Zagadou (23), sembra essere stato messo in stand-by da Pinto: si registrano delle difficoltà nell’affare per il calciatore svincolato dal Borussia. Per questo la Roma è tornata su Bailly. (Il Messaggero)

Ore 9:15 – WIJNALDUM IN ARRIVO, FRIEDKIN A PARIGI – Viaggio inatteso dei Friedkin a Parigi, si avvicina Georgino Wijnaldum (31). Il blitz dei texani potrebbe portare all’accelerazione definitiva per l’olandese…LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 8:30 – MOU CHIEDE BAILLY, AFFARE IN PRESTITO – Josè Mourinho vuole anche un difensore da aggiungere ai quattro centrali in rosa. Pinto sta trattando Eric Bailly (28) con il Manchester United, ma l’affare è possibile solo in prestito. (Gazzetta dello Sport)

(In aggiornamento…)

