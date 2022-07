Wijnaldum-Roma ad oltranza. Di Marzio: “Pinto spinge ma non è ancora chiusa”

ULTIME CALCIOMERCATO ROMA – Dan Friedkin prepara un altro colpo. Dopo la festa per Dybala è in arrivo anche Georgino Wijnaldum. Lo scrive in questi minuti il portale Calciomercato.com (F. Balzani).

Accordo già raggiunto con il giocatore, disposto a ridursi lo stipendio fino a 7 milioni di euro. Ora la Roma sta piazzando l’ultimo sprint col PSG e non a caso il presidente della Roma in persona è volato a Parigi.

La formula dovrebbe essere quella del prestito con diritto di riscatto sui 10 milioni vincolato a presenze che potrebbero far scattare l’obbligo. Lo stipendio per il primo anno sarà pagato per metà dal Psg, poi (in caso di riscatto) scatterà il Decreto Crescita. Il giocatore ha tolto tutte le foto con la maglia del club francese dalle sue pagine social, Un altro segnale dell’imminente conclusione della trattativa.

Friedkin conta di tornare a Roma con Wijnaldum a bordo nelle prossime ore. Sarebbe l’ennesimo regalo che il texano vuole fare a una tifoseria già estasiata dall’arrivo della Joya in giallorosso. Decisiva la volontà di “Gini”, che ha voluto fortemente il trasferimento nella Capitale.

AGGIORNAMENTO ORE 16:30 – Diverse le informazioni date in questi minuti da Gianluca Di Marzio di Sky Sport, che parla di “trattativa a oltranza” per Wijnaldum. La Roma sta spingendo per chiudere con il PSG, ma secondo il giornalista manca l’accordo sul pagamento dello stipendio, che i francesi vorrebbero venisse sobbarcato interamente dalla Roma.

Pinto spinge per chiudere alle sue condizioni, e cioè con metà dell’ingaggio pagato dal PSG, ma la trattativa non sarebbe ancora arrivata alle fasi conclusive.