PRIMA PAGINA – Pogba spaventa la Juve: si teme uno stop fino al 2023. Rissa Juric-Vagnati. Lazio, Sarri a lezione dal Genoa (FOTO)

“La Paura di Pogba” titola a tutta pagina la Gazzetta dello Sport, “Incubo Pogba” gli fa eco il Corriere. Il centrocampista infatti rischia di tornare nel 2023 per via del problema al ginocchio accusato nel corso di un allenamento negli Usa.

Pogba sta cercando di capire come risolvere il problema al ginocchio tra tormenti e consulti: l’intervento potrebbe essere risolutivo, ma metterebbe a serio rischio la sua presenza al Mondiale (si parla addirittura di 4 mesi di stop). Oggi il giocatore dovrebbe decidere insieme alla Juventus come intervenire.

Fa discutere poi la rissa tra l’allenatore del Torino Juric e il suo direttore sportivo Vagnati, che nel corso dell’allenamento prima dell’amichevole contro l’Apollon sono arrivati alle mani. Tutto ripreso dagli scatti dei fotografi presenti. Un episodio che Tuttosport definisce “umiliante” per il Torino e che mette in mostra le tensioni tra l’allenatore e la società granata.

Per quanto riguarda la Roma, il possibile acquisto di Wijnaldum campeggia sia sulla prima pagina della Gazzetta (“Wijnladum, che Roma!“) che su quella del Corriere dello Sport (“Roma scatenata, c’è Wijnaldum. Con l’olandese Mou da scudetto“).

Per quanto riguarda la Lazio invece fa rumore il pesante 4 a 1 rimediato ieri in amichevole contro il Genoa, retrocesso in Serie B: la tripletta di Coda fa male a Sarri.

Giallorossi.net – F. Turacciolo