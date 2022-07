“ON AIR” – AGRESTI: “Con Wijnaldum e Dybala è una Roma di livello internazionale”, ROSSI: “In giro c’è tanta preoccupazione”, MAGNI: “Per il grande difensore serve una cessione”, ALIPRANI: “Se vendessero Zaniolo ora non sarebbe un dramma”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Roma Radio): “Spero che Dybala abbia immagazzinato l’energia dell’altra sera e che la scarichi ogni volta che c’è bisogno di segnare un gol. Vale per lui e per tutti quelli che verranno. Wijnaldum? Ragazzi, noi siamo la radio ufficiale della Roma…però ormai se ne parla in maniera aperta ed evidente…speriamo. Certo, se dovesse arrivare anche Wijnaldum…leggo una seria preoccupazione in giro. Già con Dybala si sono un po’ preoccupati. Ma se prendiamo pure Wijnaldum…Alcuni opinionisti di altre squadre hanno cominciato a dire: “Ma Wijnaldum serve veramente alla Roma? E’ un acquisto superfluo…”.. Quando cominciano a fare così non lo dicono a voi, ma a sé stessi, perchè cercano di esorcizzare la paura che provano nel sapere che la Roma può prendere Wijnaldum. Noi intanto prendiamolo, speriamo di prenderlo… Tra l’altro ragazzi, se la Roma non prende lui, ne comprerà uno di quel livello lì. Quindi mi sento abbastanza tutelato nella ricerca di crescita e di grandezza…”

Jacopo Palizzi (Tele Radio Stereo): “Ci risulta che la trattativa tra Roma e Wijnaldum sia molto avanzata, restano da limare solo quei tre milioni del bonus. Fisicamente Wijnaldum dovrebbe arrivare a Roma tra venerdì e sabato, e lunedì 1 agosto è attesa l’ufficialità da parte del club. E’ una cosa che stanno apprendendo livelli alti della comunicazione e presto dovrebbe essere scritta anche da organi di informazione francesi…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Belotti è uno di quei giocatori che non si risparmiano mai e per questo piace agli allenatori. La Roma può decidere di lasciare la squadra così con Wijnaldum, oppure scegliere di fare un paio di cessioni importanti come Veretout, El Shaarawy oppure lo stesso Zaniolo per prendere Frattesi, Belotti e un difensore forte… Se pensiamo che serva un difensore del livello di Smalling, perchè siamo convinti che non manchi moltissimo a una squadra da scudetto, dobbiamo per forza pensare a una cessione, perchè non possiamo pensare di poter avere tutto…”

Jacopo Aliprandi (Rete Sport): “Se mo ti vendono Zaniolo, non è che dici chissene frega, ma comunque ti viene da dire: “Vabbè abbiamo preso Dybala, ma ce ce importa…“. Invece diversa sarebbe la cosa se ti dicessero che hanno venduto Smalling, lì la prenderei male, mi butterei dal cavalcavia… L’unica cessione che fine a due settimane fa ti avrebbe fatto morire, ora sarebbe una semplice sofferenza, ma non un dramma. Per cui godetevela questa estate…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Con Wijnaldum non mancherebbe più niente, a meno che non trovi una soluzione difensiva, a quel punto avresti fatto il massimo. Ma penso che se prendi Wijnaldum puoi considerare chiusa la campagna acquisti in entrata, poi devi cercare di piazzare gli esuberi. L’amichevole? Serve per migliorare l’intesa tra i giocatori, e rischi di trovare squadre che ti fanno fare brutta figura. Dybala aveva bisogno di giocare, il campionato è alle porte, sono sconfitte che non lasciano grandi segni. Ci può anche stare di perdere una partita del genere…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Le amichevoli non contano nulla, ma un conto è perdere uno a zero come ha fatto la Roma, e un conto è perdere 4 a 1 come è successo alla Lazio. Un piccolo campanello d’allarme per i biancocelesti lo farei suonare…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “L’amichevole persa con l’Ascoli? Contano veramente poco certe partite, servono solo agli allenatori per verificare certe situazioni. A Ferragosto saranno tutte dimenticate, contano solo le partite ufficiali. Sul mercato, tutto ruota intorno a Wijnaldum. Ma penso che poi qualcosa in difesa dovresti prendere, perchè a centrocampo e in attacco avresti una squadra di altissimo livello, mentre dietro qualcosa lascia a desiderare. Ma con Wijnaldum fai una squadra forte forte, di livello internazionale: se alla squadra che avevi ci aggiungi Matic, Wijnaldum e Dybala, fai un grande salto in avanti…”

Tony Damascelli (Radio Radio): “Le amichevoli estive sono falsi d’autore, non bisogna farci caso. Se la Roma prende Bailly fa un eccellente acquisto che va a completare una difesa che non è eccellente. E’ un ottimo giocatore. La squadra è divertente, piena di cose che incuriosiscono. Mourinho sta mettendo insieme un gruppo di giocatori che poi devono diventare una squadra…”

