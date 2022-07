LIVE – Wijnaldum vicinissimo, arrivo a Roma previsto tra venerdì e sabato: tutti gli aggiornamenti

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Georginio Wijnaldum è davvero a un passo dalla Roma. Lo riferisce in questi minuti Tele Radio Stereo, che apprende come la trattativa sia ormai sul punto di sbloccarsi definitivamente.

Il centrocampista olandese è atteso nella Capitale a breve, tanto che potrebbe sbarcare a Fiumicino tra venerdì e sabato. L’ufficialità invece sarebbe attesa per la giornata di lunedì prossimo.

L’accelerata è arrivata nella notte, la fiducia tra le parti è altissima: Wijnaldum ormai ha deciso di vestire la maglia giallorossa, e Tiago Pinto sta lavorando ai dettagli per permettere al giocatore di partire per Roma a ore.

Giornate caldissime, si avvicina un altro grande colpo dei Friedkin. Seguiranno aggiornamenti.

AGGIORNAMENTO ORE 13:00 – Secondo Gianluca Di Marzio di Sky Sport è previsto oggi un nuovo contatto tra la Roma e il PSG per trovare un accordo sul pagamento dell’ingaggio del giocatore, l’ultimo scoglio rimasto da superare.

Di diverso avviso Francesco Balzani di Leggo secondo il quale non è previsto nessun incontro tra i due club perchè l’accordo è stato già raggiunto, con il giocatore atteso a Roma nei prossimi giorni.

Redazione Giallorossi.net