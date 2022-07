Roma-Tottenham, restano a casa Perez, Shomurodov, Veretout, Volpato e Tripi: i motivi dell’esclusione

AS ROMA NEWS – La Roma è partita da Fiumicino nel pomeriggio, direzione Israele dove sabato giocherà l’amichevole contro il Tottenham.

Paulo Dybala e Nicolò Zaniolo sono stati i giocatori più acclamati dai tifosi presenti, ed entrambi si sono dimostrati molto disponibili a scattarsi foto e a firmare autografi.

Assente Carles Perez: il giocatore è al centro delle voci di mercato, con il Celta Vigo che sembra intenzionato a chiudere l’affare con la Roma. Out anche Veretout e Shorumodov.

Presente invece il general manager Tiago Pinto, che è partito con la squadra. Il gm potrebbe sfruttare il viaggio per incontrare i dirigenti del PSG, anche loro in Israele per degli impegni amichevoli, e chiudere l’affare Wijnaldum.

ULTIMO AGGIORNAMENTO – Carles Perez non è stato convocato da Mourinho per un fastidio al quadricipite, escluso anche Veretout per un problema fisico: il francese ha avvertito un problema all’adduttore ed è rimasto a Trigoria. L’esclusione di Shomuodov è invece di natura tecnica. Non convocati per lo stesso motivo nemmeno i giovani Volpato e Tripi.

Giallorossi.net – F. Turacciolo