Darboe, maglia da titolare contro il Bodo e rinnovo in arrivo

NOTIZIE AS ROMA – Darboe si riprende la scena. Il giovane centrocampista giallorosso torna titolare domani sera contro il Bodø Glimt, quando Mourinho opterà per un turn-over massiccio in vista di Roma-Napoli.

In mediana giocherà il gambiano, che lo Special One considera più pronto di Villar e Diawara, preferendolo ai due centrocampisti più esperti nella gara di campionato vinta contro l’Empoli.

Per Darboe, il cui rinnovo contrattuale è in dirittura d’arrivo, sarà l’occasione di confermare il percorso di crescita sotto la guida esperta di Mou. Al suo fianco giocherà uno tra Diawara (favorito) e Villar. Sulla trequarti spazio a Carles Perez a destra ed El Shaarawy a sinistra, con Pellegrini che potrebbe fare gli straordinari.

In attacco Shomurodov è favorito su Borja Mayoral, che avrà comunque spazio a partita in corso. Problemi invece in difesa: con Karsdorp out, Mou ha due opzioni per la destra. La prima è rilanciare Reynolds dal primo minuto, la seconda è inserire Kumbulla al fianco di Mancini, con Ibanez di nuovo dirottato sulla fascia.