Darboe ha già convinto Mourinho: la Roma lo blinda, firmerà un quadriennale

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Sono bastate due settimane al giovane Ebrima Darboe per convincere anche Josè Mourinho. Il talento uscito dalla Primavera e protagonista nel finale della scorsa stagione con Fonseca sembra aver fatto breccia anche nel cuore dello Special One.

Ieri il centrocampista gambiano non è sceso in campo nell’amichevole vinta contro la Triestina a causa di un affaticamento muscolare, altrimenti sarebbe partito al centro del centrocampo giallorosso.

Darboe, racconta l’edizione odierna de Il Tempo, sembra destinato a restare a Trigoria ancora a lungo: a breve i suoi agenti incontreranno Tiago Pinto per l’adeguamento di contratto. Il calciatore firmerà un quadriennale: inizialmente percepirà circa mezzo milione di euro, ma il suo stipendio aumenterà lievemente ogni anno.

Prima dell’arrivo di Mourinho a Trigoria il suo futuro dentro la Roma era incerto: si parlava infatti di sirene dall’estero dopo il bel finale di stagione dello scorso campionato. Ora invece il suo futuro pare segnato: Darboe resterà in giallorosso e crescerà sotto la guida sapiente dello Special One. Uno che ama lanciare i giovani talenti.