Mou svela la Roma: dalle scelte tattiche alla strigliata a Zaniolo

AS ROMA NEWS – La Roma batte col minimo scarto la Triestina: decide un gol di Zalewski nella ripresa, quando Mourinho ha schierato la squadra B. I giornali oggi in edicola analizzano la prestazione dei giallorossi in questa prima amichevole soprattutto dal punto di vista tattico.

Lo Special One ha deciso di puntare sul 4-2-3-1, modulo che dovrebbe essere quello base per il prossimo campionato, ma pronto a trasformarsi in un 4-4-2 in fase difensiva e in un 3-2-5 quando la squadra attacca.

Mourinho chiede ai suoi pressing, intensità, velocità nella circolazione della palla, ma la squadra è riuscita ad assecondarlo solo a tratti, inevitabilmente appesantita dai giorni di lavoro e dai meccanismi non ancora perfettamente rodati.

Sembra essere stato già scelto l’attacco titolare: Edin Dzeko sarà ancora al centro del reparto, alle sue spalle Mkhitaryan, Pellegrini (“Classe e invenzioni: la Roma è sempre ai sui piedi“, scrive oggi la Gazzetta dello Sport), e il ritrovato Zaniolo.

Proprio Nicolò, osservano un po’ tutti i quotidiani oggi in edicola, ha fatto arrabbiare Josè Mourinho per la stizza con cui ha reagito ai falli incassati durante la partita da parte di Walter Lopez. Zaniolo, apparso tirato a lucido, è stato però troppo nervoso e a un certo punto ha perso le staffe. Mou non ama atteggiamenti sopra le righe, e non ha gradito.

Fonti: Gazzetta dello Sport / Il Tempo / Corsera / Il Messaggero