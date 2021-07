“ON AIR!” – COSENZA: “Con Mou non vedremo calcio champagne, ma una Roma guerriera”, JURIC: “Serve un altro grande centrocampista oltre a Xhaka”, CIARDI: “Mou schifa le amichevoli, non portano punti”, PIACENTINI: “Alla squadra regalerei zero infortuni”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Augusto Ciardi (Tele Radio Stereo): “Le amichevoli possono diventare tossiche se vengono commentate come se fossero gare di campionato… Mourinho ora ha in testa la costruzione di una squadra, è concentrato su questo, lui schifa le amichevoli perchè non portano punti…Dzeko? Che lui possa partire mi sembra di dominio pubblico. Mourinho è soddisfatto del suo approccio, ma se lui trova una sistemazione che lo rende felice, sarebbe felice anche la Roma… Va bene così, domenica ce n’è un’altra. Ma fatemi dire una cosa: pagare 60 euro per vedere Roma-Debrecen mi sembra troppo. L’organizzazione è esterna, non è la Roma né il Frosinone nè il Debrecen che decide il prezzo… ”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Cosa auspico per la Roma? Mi piacerebbe vedere zero infortuni per la stagione, io gli regalerei questo. Ieri abbiamo rivisto Zaniolo, che non hai mai avuto per due anni, ma non abbiamo visto Spinazzola che non riavrai per sei mesi almeno, non abbiamo visto Veretout, che si è fatto male durante Roma-Manchester e ancora non ha recuperato. Se potessi scegliere un regalo, darei a Mourinho una Roma in salute… Zaniolo? Sarà sottoposto a quel trattamento da tutti gli avversari che incontrerà, e non deve lasciarsi andare a delle provocazioni, e da quello che ci dicono da bordocampo Mourinho era abbastanza contrariato. Zaniolo deve ancora crescere sotto questo punto di vista. La partita? Me l’aspettavo così, non pensavo nulla di diverso…”

Paolo Cosenza (Centro Suono Sport): “Ieri per il compleanno della Roma è stata bellissima la passione e la voglia di Roma, di stare uniti e di festeggiare. La partita di ieri? E’ una Roma che mi sembra di aver capito giocherà molto sull’intensità, sul recupero palla. Non vedremo un calcio champagne, ma spero una Roma guerriera. L’idea di Mourinho è di giocare con gli esterni molto alti nella fase di possesso palla. Ieri giocatori imballati, poco calcio nelle gambe, però sono fiducioso. Zaniolo? Di calci gliene daranno tanti, se gli menano è perchè hanno paura di lui. Pellegrini capitano, ma in campo sembra esserlo più Dzeko. Mancini non ha giocato per una gastroenterite, ma parlava spesso con Mourinho: lui è un altro dei leader di questa squadra. E il fatto che abbia indossato la fascia da capitano nella prima amichevole non era casuale…”

Dario Bersani (Rete Sport): “Pellegrini? L’ho già detto come la penso: se mi arriva un’offerta io la valuto. Certo, non ti regalo un calciatore di valore di 25 anni, e ti devi avvicinare ai 30 milioni della clausola rescissoria. Però se mi dici che la pietra miliare della Roma del futuro, allora no. Per me non è imprescindibile. Però se lo è per Mourinho, allora vado appresso a lui…Mkhitaryan in difficoltà ieri a sinistra? Ma lui in quel ruolo ha fatto benissimo l’anno scorso. Il problema è che prima c’era Spinazzola che gli faceva il vento dietro…In attacco bisogna tagliare uno tra Carles Perez ed El Shaarawy, e prenderne un altro che ti fa stare più sicuro…”

Marco Juric (Rete Sport): “Reynolds a me continua a non convincermi. Su Milanese la Roma ha fatto una scelta: verrà ceduto. Alcuni giovani li ho visti bene, soprattutto due. Zalewski ha segnato, e si è mosso tanto sulla trequarti. Ma quello che mi è piaciuto di più è stato Bove. Certo, parliamo di un’amichevole di luglio contro una squadra di serie C, ma ho visto personalità, testa alta, un tocco e via. A Villar invece ho visto fare dei balletti a centrocampo, un numero esagerato di tocchi che Mourinho non chiede, dei tiri da fuori che non sa fare. Che ruolo serve secondo me a questa Roma? Io dico un centrocampista centrale oltre Xhaka. Serve un altro giocatore forte lì in mezzo. Io venderei sia Diawara che Villar. Con Xhaka, un altro centrocampista forte, Cristante e Veretout allora ci divertiamo…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Pellegrini rappresenta bene il ruolo di capitano, lui ci tiene molto e questo potrebbe essere una stagione importante per lui. Sugli esterni in attacco Mourinho ha diverse opzioni. Mi aspetto una Roma che concede poco all’avversario. Ora aspetto Xhaka, io prenderei anche un altro centrale di difesa con caratteristiche diverse da quelli che ci sono. In attacco, poi, cercherei un attaccante giovane che entra in partita in corso e cambia la gara…”

Redazione Giallorossi.net