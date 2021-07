Mercato Roma, Luis Diaz una suggestione: Pinto è sempre forte su Kostic

CALCIOMERCATO ROMA NEWS – La partita di ieri ha distolto per qualche ora l’attenzione dei tifosi dal mercato, ma Tiago Pinto continua alacremente a lavorare per rinforzare la Roma.

In arrivo Matias Viña: il club, scrive oggi Il Messaggero, sta ragionando se far arrivare l’uruguaiano direttamente a Roma dove dovrà restare 5 giorni in quarantena, oppure se dirottarlo direttamente in Portogallo, sede del prossimo ritiro. La società preferirebbe si presentasse in Italia per fargli svolgere le visite mediche in una struttura di fiducia.

Vicina alla conclusione anche l’affare Xhaka: l’Arsenal ancora non è sceso dalla richiesta di 20 milioni, ma la Roma sta intensificando i contatti e presto i Friedkin potrebbero decidere di fare quel passo in più per regalare il centrocampista nei primi giorni di ritiro ad Algarve.

Una volta centrato anche il regista, Pinto si concentrerà sul rinforzo in attacco che dovrebbe arrivare a sinistra. Stando a quanto scrive oggi il Corriere dello Sport, in caso di cessione di Pedro, la Roma punterebbe con forza su Filip Kostic dell’Eintracht Francoforte.

Il nazionale serbo è la prima scelta, mentre Luis Diaz resta una suggestione portata avanti da alcuni operatori di mercato: il prezzo di Kostic, 4 gol e 17 assist nell’ultima stagione, si aggira intorno ai 25 milioni.

Fonte: Corriere dello Sport