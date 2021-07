La Roma festeggia i suoi 94 anni. Striscioni e cori degli ultrà, assembramenti in centro (FOTO – VIDEO)

AS ROMA NOTIZIE – I focolai che spuntano in continuazione, il numero di contagi che si è quintuplicato, non ha frenato i tifosi della Roma, scrive l’edizione odierna de Il Messaggero.

In migliaia ieri sera si sono assembrati a Piazza del Popolo per festeggiare il 94esimo compleanno della società. Una manifestazione senza preavviso alla Questura, che ha prodotto assembramenti di persone e contatti ravvicinati tra gente senza mascherina. Striscioni e poi cori e bandiere. Via del Corso viene chiusa dai blindati della celere.

🟡🔴Fontana di Trevi a mezzanotte si è tinta di giallorosso con un fantastico gioco di luci. Spettacolo per i 94 anni della #ASRoma#22luglio pic.twitter.com/I8Dw0dUwI3 — Jacopo Aliprandi (@AliprandiJacopo) July 22, 2021



Fontana di Trevi si è tinta di giallorosso in uno spettacolo unico. Allo scoccare della mezzanotte del 22 luglio ecco i fuochi d’artificio. Tutti stretti in un abbraccio d’amore che però in un tempo in cui la variante Delta dilaga non è proprio il massimo.

🚨A piazza del Popolo è cominciata la festa dei tifosi per i 94 anni della Roma! #ASRoma #22luglio pic.twitter.com/wZghG87bX4 — Jacopo Aliprandi (@AliprandiJacopo) July 21, 2021

Fonte: Il Messaggero