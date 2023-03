Dati Auditel: la Roma insidia il Napoli e stacca la Lazio

NOTIZIE AS ROMA – Sono stati diffusi i dati Auditel che considerano tutti gli ascolti di Dazn in Serie A. La Juventus occupa il primo posto con un totale di quasi 34,9 milioni di spettatori e una media di 1,29 milioni a partita.

Sul podio, al secondo posto, il Milan (29 milioni) e al terzo l’Inter (26,8). Segue il Napoli primo in Serie A ma quarto negli ascolti (26), quinta la Roma (25,2) e sesta la Lazio (16,5).

Un dato parziale visto che non tutte le squadre hanno giocato con tutte le avversarie e ad incidere anche la data e il giorno in cui vengono giocate le partite. Resta comunque determinante perché l’audience in tv è un criterio di redistribuzione dei ricavi tra i club.

Fonte: Il Messaggero