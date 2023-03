Roma “inarbitrabile”? I numeri dicono altro: è la quarta più disciplinata della Serie A

AS ROMA NOTIZIE – Si fa un gran discutere di come la Roma sia una squadra isterica, sempre pronta allo scontro, con l’Aia che l’avrebbe addirittura bollato come “inarbitrabile” per via delle continue proteste.

In realtà all’agitazione della panchina, che ha prodotto tre espulsioni e altrettante squalifiche per Mourinho, non corrisponde insomma un atteggiamento esasperato dei giocatori. Lo dimostrano i numeri, che mettono la Roma vicino al podio delle squadre più disciplinate della Serie A.

I tre rossi incassati nelle ultime due partite, guarda caso senza l’allenatore a calmare gli animi in quanto sospeso dalla giustizia sportiva per l’effetto Serra, sono stati i primi in questa edizione della Serie A. L’altra espulsione stagionale, in Europa League, aveva punito Zaniolo contro il Betis durante l’autunno.

Complessivamente la Roma è quindi la quarta squadra più disciplinata d’Italia per numero di cartellini ricevuti: 56 gialli e 3 rossi, per un totale di 59. Numeri in controtendenza con la fama che la squadra si sta portando dietro da qualche tempo a questa parte.

Fonte: Corriere dello Sport