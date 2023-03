Frattesi l’uomo mercato: Roma e Juve pronte al duello, lo United terzo incomodo

AS ROMA CALCIOMERCATO NOTIZIE – Davide Frattesi si appresta a vivere un’estate da uomo mercato, con un intreccio interessante pronto a stagliarsi nei prossimi mesi, scrive oggi la Gazzetta dello Sport.

“È il miglior centrocampista del campionato”, parola del general manager della Roma, Tiago Pinto, che non ha ancora rinunciato all’idea di riportarlo nella Capitale. Già, perché Frattesi, “romano de Roma”, in giallorosso ha già giocato nelle giovanili (dopo gli inizi alla Lazio), prima di essere ceduto al Sassuolo nel 2017 per 5 milioni di euro. La cosa ha sempre fatto pensare che Frattesi, prima o poi, sarebbe tornato all’ovile.

Nemmeno l’inserimento di contropartite come Bove o Volpato (iper-valutati, a detta dei neroverdi) sbloccò l’affare, nonostante il centrocampista spingesse per tornare nella sua città natale. Oggi lo scenario vede l’inserimento di una squadra in più, la Juve.

I contatti tra le parti si sono intensificati nelle ultime settimane. La Juve ha reso nota al Sassuolo la volontà di portare a Torino il centrocampista da 6 gol in questa Serie A, ma non si è ancora parlato di cifre o modalità d’acquisto. Di sicuro, Frattesi vede di buon occhio la corte dei bianconeri, così come in passato sarebbe stato felice di un ritorno a Roma.

Allo stesso tempo, Juve e Roma devono stare attente al possibile inserimento di club stranieri. Di recente, a visionare il Sassuolo c’erano emissari del Manchester United. Ecco, l’entrata in scena di big della Premier sarebbe un ulteriore colpo di scena in quella che promette di essere una delle telenovele dell’estate.

Fonte: Gazzetta dello Sport