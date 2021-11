DAZN fa marcia indietro: “Nessuno stop alla doppia visione in contemporanea per questa stagione”

ALTRE NOTIZIE – Le indiscrezioni di oggi trovano conferma: DAZN, dopo le proteste dei giorni scorsi, ci ripensa e non procederà alla sospensione della condivisione dell’abbonamento tra due device in contemporanea.

L’emittente streaming scrive: “Fin dall’inizio del Campionato di calcio di Serie A abbiamo constatato un considerevole incremento di comportamenti non corretti che non può essere ignorato. Tuttavia, nel rispetto di coloro che usano in modo corretto la condivisione e con l’obiettivo di tutelare l’interesse dei nostri abbonati, nessun cambio verrà introdotto nella stagione in corso.

Per concludere, auspichiamo che l’attenzione sollevata dalle indiscrezioni circolate, porti ad una riflessione seria e concreta sul tema degli abusi contrattuali e della pirateria, aspetti che riguardano tutto il mondo delle OTT e non solo DAZN”.

Dalla prossima stagione però è molto probabile che le regole cambieranno e che non sarà più possibile assistere agli eventi trasmessi su due dispositivi in contemporanea. Ma l’attuale campionato è salvo.