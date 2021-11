Roma, si punta su Dalot per la destra: operazione in prestito con diritto di riscatto

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La caccia al terzino destro per gennaio infiamma queste ore di calciomercato a tinte giallorosse. Sono diversi i nomi sul tavolo di Tiago Pinto, al lavoro in vista dell’avvicinarsi di gennaio e dell’apertura della sessione invernale.

Sembra sfumare definitivamente l’ipotesi Pedersen del Feyenoord, con il club olandese che ha già fatto sapere di non voler cedere il proprio calciatore nel corso del mercato di riparazione. Perde consistenza anche Bereszinski della Sampdoria, terzino polacco di 29 anni che era stato accostato alla Roma nei giorni scorsi.

Crescono invece le quotazioni di Mazroaui dell’Ajax, esterno 23enne in scadenza di contratto a fine stagione, e di Diogo Dalot, 22 anni, terzino belga del Manchester United che l’anno scorso aveva giocato in prestito al Milan.

Stando a quanto riferisce il sito Calciomercato.com, la Roma avrebbe aperto un canale con il club inglese per avere il calciatore in prestito con diritto di riscatto. Dalot era già stato allenato da Mourinho, col quale a soli 19 anni aveva giocato ben 16 partite.

Lo Special One quindi sarebbe ben felice di riaverlo. E con lui la Roma avrebbe non solo un’alternativa a Karsdorp, ruolo che Reynolds non sembra in grado di ricoprire, ma un calciatore in grado di giocare titolare sulla fascia destra.