Mourinho, i tifosi si schierano: “Intorno a Josè facciamo quadrato. Giornalisti e papponi vi abbiamo avvisato” (FOTO)

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La tifoseria della Roma si schiera compatta al fianco di Josè Mourinho. E lo fa con uno striscione piuttosto emblematico e particolarmente duro nei confronti di media e stampa.

Fuori da Trigoria è stato infatti esposto uno striscione che recitava la scritta: “Intorno a José facciamo quadrato. “Giornalisti” e papponi vi abbiamo avvisato”, firmato dal gruppo della Curva Sud “Nel nome di Roma“.

In questi giorni infatti la posizione di Mourinho era stata descritta da una certa parte della stampa e delle radio come già traballante dopo gli ultimi risultati negativi della Roma in campionato e in Conference.

Il tecnico giallorosso era stato poi apostrofato con termini piuttosto duri per alcune sue scelte comunicative su certi giocatori in rosa e sulla qualità della squadra a sua disposizione rispetto a quella dell’anno scorso. Da qui la scelta dei tifosi di schierarsi in modo netto al fianco dello Special One.

