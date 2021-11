“ON AIR!” – DAMASCELLI: “Il Tapiro rifiutato da Mou? Un maleducato”, CORSI: “Nessuno sa se i Friedkin compreranno a gennaio, nemmeno il mister”, PALIZZI: “Via Mayoral? Mi aspetto un nuovo attaccante”, CIARDI: “Caicedo può essere un’idea”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “C’è la pausa delle nazionali e si torna a parlare di mercato. Su Zakaria sembra esserci un’asta. Lo svizzero è uno che corre tanto, un Forrest Gump con dei piedi non malissimo, ma sembra esserci tanta concorrenza. Il povero Mourinho sfugge al Tapiro d’Oro…ma basta con quella trasmissione, saranno trent’anni, non se ne può più… Mou aspetta giocatori importanti, ora bisogna capire se Friedkin li comprerà. Avoglia a scrivere, ma nessuno lo sa, né i giornalisti, né noi, né i tifosi. E penso nemmeno Mourinho, visto che continua a ripeterlo tutte le volte… Zakaria a chi può essere paragonato come giocatori della Roma del passato? A Dacourt? Beh, non è un fenomeno, ma è uno che può fare un bel muro a centrocampo…”

Jacopo Palizzi (Tele Radio Stereo): “Borja Mayoral sembra diretto verso la Fiorentina già dal prossimo gennaio. Ma se così fosse, considerate le richieste del mister e il modo in cui vede la rosa, se va via lo spagnolo mi aspetterei che la Roma vada a prendere un altro centravanti…”

Augusto Ciardi (Tele Radio Stereo): “La vicenda Mayoral è quella che ho capito meno della gestione Mourinho. Sembrava un giocatore che piaceva, e che avrebbe completato l’attacco della Roma. La sparizione di Mayoral è quella che più mi ha sorpreso di più rispetto a quelle di Villar, Diawara e Kumbulla… Una terza punta se parte Mayoral? Perchè non fare un pensierino su Caicedo…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Se Mourinho ha deciso di cambiare modulo perchè col 4-2-3-1 non c’è abbastanza equilibrio, poi dove lo metti? Se fai il 4-3-1-2 lui può fare una delle tre mezzali, anche se non lo fa più da tempo, o il trequartista o una delle due punte. Col 4-3-3 invece potrebbe fare l’esterno, con meno compiti difensivi. Zaniolo ha fatto bene da esterno, ma ha ancora delle potenzialità inesplorate, anche come seconda punta… Zaniolo quando non sta al top è un giocatore normale, ma quando starà bene potrà fare tutti i ruoli…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Zaniolo sacrificato nei compiti di copertura? Non capisco perchè dovrebbe essere così, lui nasce come mezzala, e se sta bene non dovrebbe essere un grosso problema. Poi è normale che se non sta bene, la sua energia si esaurisce prima… Non sappiamo se Mourinho stia pensando a un cambio di modulo, ma dovrebbe lavorarci in un momento in cui i calciatori non ci sono…”

Maurizio Catalani (Rete Sport): “Troppa attesa intorno al mercato della Roma perchè c’è Mourinho? E’ normale che sia così. Se prendi Hamilton o Verstappen alla guida della Ferrari, tutti si aspetterebbero di vincere. Io non so che cosa si sono detti lui e i Friedkin, posso solo dire che essere nati della Roma è una grande cosa, ma c’è da soffrire. Chi terrei tra Kumbulla, Villar, Diawara e Mayoral? Io Villar e Mayoral me li tengo, mentre devo dire che a me Kumbulla non mi è mai piaciuto, così come Diawara. Mayoral secondo me vale Shomurodov, per certe cose anche di più, e non avrei speso quei soldi per lui. Per me lo spagnolo non è un fenomeno, ma l’anno scorso i suoi gol li ha fatti, e me lo sarei tenuto tutta la vita. Il problema ora è a chi venderli, l’anno scorso li avresti piazzati alla grande, ma ora questi non hanno più mercato. La coppia Mancini-Ibanez non è una coppia da quarto posto, sono due giocatori medi con prestazione a volte sopra a volte sotto la mediocrità. Serve un centrale difensivo di grande spessore, perchè penso che Smalling non possa essere più affidabile…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “La Roma dopo Venezia deve resettare tutto e ripartire su altri binari. Ora devi cambiare marcia assolutamente…”

Furio Focolari (Radio Radio): “La Roma deve dare una svolta al suo campionato con le prossime due partite. Il Genoa ha appena cambiato allenatore, è in crisi, la colpa non era di Ballardini ma del mercato di Preziosi. La Roma deve fare sei punti, anche quattro sarebbero pochi. La Roma deve trovare la svolta, certo, il Venezia è più debole del Genoa, ma i giallorossi non possono più ripetere certi errori… Il Tapiro? Se lui non è nello stato d’animo giusto, è normale che ti arrabbi. Io non ci vedo nessuno scandalo…”

Tony Damascelli (Radio Radio): “Mourinho che rifiuta il Tapiro d’Oro? E’ stato proprio un maleducato… Le partite della Roma? Non ci sono alternative per Mourinho, deve vincere e basta, altrimenti poi si prende il Tapiro di Platino. Ripeto, quello che ha fatto a Striscia la Notizia non mi è piaciuto affatto, dimostra un momento critico, ma si parlava di una gag televisiva… Lui ha questo carattere, anche la risposta che ha dato al collega Marco Juric, ma che razza di risposta è. Anche quella reazione è passata in cavalleria, così come quella di Spalletti…ma perchè ci siamo messi a 90 gradi con certi personaggi?…”

Redazione Giallorossi.net