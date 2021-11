AS ROMA FLASH NEWS – Tutte le notizie in giallorosso minuto per minuto

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nuovo appuntamento giornaliero all’interno del nostro portale dove verranno inserite tutte le news sotto forma di “brevissima” per restare sempre aggiornati minuto per minuto sulle notizie della AS Roma e non perdersi mai gli ultimi avvenimenti.

Ore 13:15 – MOU, STRISCIONE DEI TIFOSI FUORI TRIGORIA – Un eloquente striscione è stato esposto fuori dal centro sportivo Fulvio Bernardini a sostegno di Mourinho: “Intorno a Josè facciamo quadrato…giornalisti e papponi vi abbiamo avvisato!“. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 11:25 – PINTO, STOP AI RINNOVI DI CONTRATTO – La Roma ha fatto filtrare in maniera piuttosto chiara che qualsiasi discorso relativo a un nuovo contratto deve considerarsi rimandato a data da destinarsi. L’unico rinnovo in arrivo è quello di Darboe, tutti gli altri, da Mancini a Cristante, da Zaniolo a Veretout, dovranno attendere. Lo scrive Il Romanista.

Ore 10:30 – NO ALLO STADIO OLIMPICO INTITOLATO A PAOLO ROSSI – Intitolare lo stadio Olimpico di Roma a Paolo Rossi? Un sonoro no alla proposta del presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina, riecheggia dalla curva Nord e dalla Sud, le roccaforti del tifo laziale e romanista. L’idea era stata rilanciata anche da Lele Oriali e Marco Tardelli, ex compagni di Rossi in quella spedizione azzurra che conquistò lo scettro mondiale in Spagna.

Ore 10:00 – STADIO: OLIMPICO IMPOSSIBILE, MERCATI GENERALI DIFFICILE – La Roma attende di poter interloquire con il nuovo sindaco di Roma per parlare della realizzazione dello stadio. Impossibile l’ipotesi riammodernamento dell’Olimpico, difficile anche l’ipotesi Mercati Generali all’Ostiense per via di un vincolo… LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 9:40 – DAI FRIEDKIN 40 MILIONI PER GENNAIO – Dan Friedkin ha intenzione di accontentare Mou sul mercato: pronti oltre 40 milioni di euro per rinforzare la rosa, a patto che una parte di questi soldi arrivino dalle cessioni degli esuberi. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 9:00 – OFFERTO MARCAO, MOU DICE NO – Roma a caccia di un difensore centrale mancino. Offerto il brasiliano Marcao del Galatasaray, ma Mourinho è freddo: lo Special One preferirebbe un altro profilo per rinforzare il reparto arretrato. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

