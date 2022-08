DAZN, subito problemi: tantissimi utenti non riescono ad accedere all’applicazione

PROBLEMI DAZN – Sembra non iniziare nel migliore dei modi il campionato di calcio di Serie A per moltissimi utenti di DAZN. A quanto sembra, infatti, in tantissimi non riescono ad accedere all’applicazione, specialmente tramite browser, e ricevono un messaggio di errore al tentativo di login.

Un problema che si è protratto durante le partite del pomeriggio, e non fa ben sperare anche per le partite serali, tra cui ovviamente quella della Roma.

DAZN, dal canto suo, ha dichiarato di essere a conoscenza dei problemi attualmente in corso, si è scusata e ha fatto sapere di essere al lavoro per risolverli. Ovviamente tutto questo non è bastato ad evitare che migliaia di commenti di utenti infuriati apparissero sui canali social dell’azienda.