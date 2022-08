Serie A, la Lazio vince in rimonta sul Bologna (2-1). La Fiorentina supera la Cremonese grazie a una papera di Radu (3-2)

ULTIME NOTIZIE SERIE A – La Lazio centra i tre punti all’esordio in campionato, battendo il Bologna in rimonta all’Olimpico per due a uno.

Passano appena 6 minuti e Maximiano, nuovo portiere biancoceleste, si fa espellere per un ingenuo intervento di mano fuori dalla propria area. Il Bologna approfitta della superiorità numerica e sblocca il risultato con Arnautovic su rigore.

Nel finale di primo tempo però Soumarè si prende il secondo giallo pareggiando il conto degli uomini in campo. Nella ripresa la Lazio ribalta il risultato grazie all’autorete di De Silvestri e al gol di Immobile.

Vince la Fiorentina, che batte la Cremonese per 3 a 2: sblocca il match Bonaventura, pareggio di Okereke e nuovo vantaggio viola con Jovic. Poi Escalante prima dell’intervallo si becca un rosso diretto (salterà la Roma) e lascia i suoi in dieci.

Nel secondo tempo però arriva l’inaspettato pareggio di Buonaiuto. Nel finale assalto viola che produce effetti solo grazie a una papera di Radu che non trattiene un cross dalla trequarti condannando i suoi.

Giallorossi.net – F. Turacciolo