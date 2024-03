DDR con una Roma a metà: 13 i giocatori con le nazionali, Ndicka resta a Trigoria

AS ROMA NOTIZIE – Lungo periodo di riposo per la squadra dopo le fatiche delle ultime settimane. La Roma tornerà ad allenarsi a Trigoria soltanto giovedì, con la trasferta di Lecce nel mirino.

Daniele De Rossi si troverà a lavorare con una rosa ben più che dimezzata: sono 13 i romanisti convocati in nazionale che non saranno al Fulvio Bernardini alla ripresa degli allenamenti.

Pellegrini e Mancini risponderanno alla chiamata dell’Italia di Spalletti, Bove e Baldanzi con l’Under 21, Pisilli con l’Under 20, Rui Patricio col Portogallo, Celik con la Turchia, Aouar con l’Algeria, Paredes con l’Argentina, Azmoun con l’Iran, Zalewski con la Polonia, Huijsen con l’U21 della Spagna e Lukaku col Belgio.

Rimasto a Trigoria Dybala per riprendersi dall’infortunio all’adduttore, così come Cristante, che sfrutterà la sosta per superare un fastidio alla schiena che lo tormenta da tempo. Non partirà nemmeno Evan Ndicka, che non risponderà alla chiamata della Costa d’Avorio per un problema fisico che gli ha impedito di giocare contro il Sassuolo.

Lukaku ha invece risposto alla chiamata dei diavoli rossi si è poi sottoposto ad accertamenti all’anca, un fastidio che non gli ha impedito di scendere in campo domenica contro il Sassuolo. De Rossi incrocia le dita.

Fonti: Gazzetta dello Sport / Il Tempo / Corriere dello Sport