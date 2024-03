Milan, infortunio al ginocchio per Kalulu: salterà la doppia sfida di coppa con la Roma

NOTIZIE ROMA CALCIO – Non arrivano buone notizie in casa Milan per quanto riguarda la situazione infortunati dopo l’ultimo turno di campionato.

Come annunciato dalla società rossonera, il difensore Pierre Kalulu, uscito in anticipo nella trasferta di ieri contro l’Hellas Verona, ha svolto in mattinata gli esami strumentali, che hanno rivelato una distrazione del legamento collaterale mediale del ginocchio destro.

Il calciatore dovrebbe rimanere ai box per almeno un mese, motivo per cui salterà la doppia sfida contro la Roma ai quarti di Europa League (in programma l’11 e il 18 aprile).

Ecco il report medico del club rossonero: “Pierre Kalulu, a seguito del trauma distorsivo del ginocchio destro rimediato nella gara di ieri, ha riportato una distrazione del legamento collaterale mediale. Il giocatore inizia da subito il trattamento conservativo del caso”.