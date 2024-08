DDR si è fermato: un punto a partita nelle ultime sei

AS ROMA NEWS – Tre vittorie nelle prime 3 partite di campionato, com’era riuscito solo 95 anni prima a Burgess tra gli allenatori subentrati ed esordienti in giallorosso. Nove successi nelle prime 13, con una media-punti di 2,23 che lo piazzava addirittura davanti al recordman Spalletti. Poi De Rossi ha rallentato, e anche parecchio, conquistando solo 6 punti in 6 incontri.

Gli ultimi 5 dello scorso campionato (2-2 a Napoli, 1-1 con la Juventus, ko 2-1 a Bergamo, ko contro il Genoa, ancora sconfitta 2-1 a Empoli) e il primo della stagione 2024-25, pareggiato 0-0 a Cagliari. (…)

Un trend da invertire domenica contro l’Empoli battuto l’anno scorso 7-0 da Mourinho in un Olimpico dove i toscani non hanno mai vinto: 3 pareggi e 15 sconfitte tra campionato e Coppa Italia.

Fonte: Corriere della Sera

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!