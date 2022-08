De Laurentiis: “Basta giocatori africani, non li comprerò più”, Koulibaly: “Serve rispetto. A Napoli non la pensano come lui”

ALTRE NOTIZIE – Aurelio De Laurentiis fa di nuovo rumore con alcune sue dichiarazioni al vetriolo, stavolta all’indirizzo dei giocatori africani. Parole che, come spesso gli accade, stanno facendo discutere.

“Basta africani, oppure che rinuncino a giocare la Coppa d’Africa – le parole del presidente del Napoli -. Io non ne comprerò più per questo motivo. Noi paghiamo gli stipendi per mandarli in giro a giocare per il mondo nel bel mezzo del campionato”.

A queste dichiarazioni ha risposto subito Kalidou Koulibaly, difensore senegalese appena ceduto al Chelsea: “Per me la cosa più importante è rispettare tutti. Quando giocavo a Napoli, rappresentavo anche il Senegal. Vero che è stata dura quando siamo andati in Coppa d’Africa, ma serve rispetto anche per le Nazionali africane.

Come capitano del Senegal, penso non sia giusto parlare così di una nazionale africana. Rispetto quello che pensa, se crede che la squadra possa giocare senza africani è un suo diritto. Ma sono sicuro che al Napoli ci sono tante persone che non la pensano come lui. Prendo queste parole come quello che pensa lui, non come quello che pensa la città o la società”.

