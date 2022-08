LIVE- Di Marzio: “Wijnaldum alla Roma, ci siamo: accordo in via di definizione”. L’olandese arriva in prestito con diritto di riscatto

CALCIOMERCATO AS ROMA – Wijnaldum è ad un passo dalla Roma: a rivelare le ultime novità di calciomercato sul giocatore olandese è Gianluca Di Marzio, secondo cui la trattativa ad oltranza tra Roma e Paris Saint-Germain sembra vedere la fine.

L’accordo è in via di definizione tra i due club, e si lavora per superare gli ultimi ostacoli, ma la strada è in discesa.

Si lavora a piccoli passi per cercare di chiudere in mattinata o in giornata. Di conseguenza i francesi andranno dritti su Renato Sanches come rinforzo per il centrocampo.

Arriva la conferma della chiusura anche da Fabrizio Romano: Wijnaldum arriverà nella Capitale con la formula del prestito con diritto di riscatto, quella cioè che aveva preteso Pinto fin dall’inizio. Roma e PSG sono al lavoro per firmare i contratti, poi il giocatore partirà per la Capitale.

AS Roma have full agreement with Paris Saint-Germain for Gini Wijnaldum as revealed yesterday night, working on documents and paperworks to be signed soon. It’s loan deal with buy option clause. 🚨🟡🔴 #ASRoma

PSG want both Wijnaldum and Gueye [Everton] to leave this week.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 3, 2022