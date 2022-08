Roma, Pinto pigliatutto: è fatta anche per Belotti

AS ROMA NEWS CALCIOMERCATO – E’ un Tiago Pinto scatenato, assoluto protagonista di questo mercato. Il gm, dopo aver lavorato a lungo ai fianchi il PSG per portarsi a Trigoria Wijnaldum, sta per regalare a Mourinho un altro rinforzo top.

Ma non sarà l’ultimo acquisto di un mercato sempre più pirotecnico. Il gm sta infatti per incastrare gli ultimi tasselli che permetteranno all’allenatore portoghese di avere il centravanti di scorta che sognava: Andrea Belotti.

Eldor Shomurodov e Carles Perez sono davvero vicini alla cessione, il primo conteso da Bologna e Torino, il secondo ormai con le valigie pronte, direzione Vigo dove giocherà con la maglia del Celta.

A quel punto l’arrivo di Belotti a Trigoria sarà automatico: da ieri il Gallo è da considerarsi virtualmente un giocatore della Roma. Il centravanti ha già detto sì all’offerta della Roma di un biennale (con opzione sul terzo) sui 3 milioni circa a salire. Il suo arrivo, così come quello di Wijnaldum, è solo questione di tempo. E non ci sarà ancora molto da aspettare.

Fonti: Leggo / Gazzetta dello Sport / Corriere dello Sport / Il Messaggero