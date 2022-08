Tottenham, offerti Tanganga e Ndombele per Zaniolo. No di Mourinho, che chiede Skipp in cambio

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Il Tottenham tenta l’assalto a Zaniolo, per il momento però senza successo. Lo racconta l’edizione odierna de La Repubblica (E. De Lellis – M. Pijnci).

Il club inglese infatti ha cercato di venire incontro alle richieste della Roma, che valuta 50-60 milioni il cartellino dell’attaccante giallorosso, offrendo due giocatori e non mettendo soldi cash sul piatto della bilancia.

Per raggiungere la valutazione fatta da Pinto, Paratici ha pensato di inserire i cartellini di Tanganga, difensore che piace a Mou, e di Tanguy Ndombele. Dallo Special One però è arrivato un no, dato che il centrocampista francese non rientra nei suoi piani per la mediana giallorossa.

Sempre secondo La Repubblica, l’allenatore portoghese avrebbe chiesto il giovane regista inglese,Oliver Skipp, 21 anni, come contropartita per la cessione di Zaniolo. Ma a quel punto sarebbero stati gli inglesi a dire di no. Si va dunque verso la permanenza del 22 a Trigoria.

Fonte: La Repubblica