CALCIOMERCATO ROMA LIVE – Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

Ore 12:30 – IL BARBIERE DI PEREZ ANTICIPA L’ADDIO – L’addio di Carles Perez (24), pronto ad accasarsi al Celta Vigo, viene anticipato dal saluto del suo barbiere di fiducia che su Instagram scrive: “Un grande rapporto non avrà mai un addio! Ci vediamo presto ragazzo mio. Un grande in bocca al lupo, e ricorda i miei consigli! VAMOS“.

Ore 12:20 – DALLA FRANCIA: WIJNALDUM NON SI TAGLIA L’INGAGGIO – Dopo aver rinunciato a 800mila euro di bonus, Wijnaldum (31) non sarebbe disposto a ridursi anche l’ingaggio. Ancora da raggiungere l’accordo tra Roma e PSG. (leparisien.fr)

Ore 11:25 – SU VERETOUT GLI OCCHI DELLA JUVE – Jordan Veretout (29) potrebbe finire alla Juventus: il club bianconero, dopo aver perso Pogba, dovrà rinunciare anche a McKennie per questo inizio di campionato. I bianconeri stanno seguendo il francese come possibile rinforzo per la mediana. Lo rivela Alessandro Austini de Il Tempo a Tele Radio Stereo.

Ore 10:00 – SPUNTA SARR PER LA DIFESA – Frenata Roma sul fronte Bailly (28), corteggiato dal Siviglia. Oltre a Tanganga, occhio a Malang Sarr (23), difensore mancino del Chelsea che potrebbe arrivare in prestito. (Leggo)

Ore 9:40 – BELOTTI IN ATTESA, MOU DECISIVO – Andrea Belotti (28) sta aspettando che la Roma piazzi Shomurodov (Bologna, Torino e Wolves in corsa) per arrivare a Trigoria. Il Gallo ha in mano offerte dalla Francia e dalla Spagna, ma dopo aver parlato con Mourinho ha deciso di aspettare la Roma. (Corriere della Sera)

Ore 9:00 – CESSIONI COMPLICATE, PINTO TIENE DURO – Tante le trattative aperte in uscita: Kluivert (23) è quello che ha più mercato, conteso ora da Nizza e Fulham. Pinto spera di ricavarne un buon gruzzolo. Carles Perez (23) vuole il Celta, che però punta a un prestito secco. Su Villar (23) c’è invece la Samp. Ma il gm chiede per tutti l’obbligo di riscatto e questo frena le fumate bianche.

Ore 8:45 – DIAWARA RIFIUTA OGNI DESTINAZIONE – Sul fronte cessioni un discorso a parte lo merita Amadou Diawara (25), che rischia di diventare un problema: il giocatore infatti continua a rifiutare tutte le proposte ricevute e rischia di restare alle spese di Trigoria fino al 2024. (La Repubblica)

Ore 8:30 – TOTTENHAM SU ZANIOLO, MOU METTE IL VETO – Josè Mourinho stoppa la possibile trattativa tra Roma e Tottenham per Zaniolo (23). Paratici si è rifatto avanti per il 22 giallorosso, ma lo Special One ha ricostruito un rapporto col giocatore e ora non vuole privarsene…LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 8:00 – WIJNALDUM, PER TRIGORIA E’ TUTTO FATTO – L’arrivo di Wijnaldum (31) viene considerato per scontato dentro a Trigoria. Da Mou a Pellegrini, tutti sono certi del nuovo acquisto. Ma la trattativa col PSG prosegue con qualche irritazione di Pinto…VAI ALL’ARTICOLO COMPLETO

