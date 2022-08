ULTIME DA TRIGORIA – Allenamento con partitella in famiglia, vince la squadra di Dybala. Out Zalewski (FOTO)

AS ROMA NEWS – Giornata di allenamenti intensi a Trigoria, con la Roma che si prepara all’amichevole di presentazione che si giocherà all’Olimpico domenica sera contro lo Shakhtar Donetsk.

La squadra di Mourinho, nonostante il grande caldo, è scesa in campo nella mattinata per svolgere una seduta caratterizzata dal lavoro tattico col pallone e da una partitella in famiglia.

La gara, a cui non ha preso parte Nicola Zalewski, fermato da un problema alla caviglia, ha visto trionfare la squadra di Dybala. Clima molto sereno al Fulvio Bernardini, con la Roma che ha pubblicato sui social la foto della formazione che esultava dopo aver vinto la partitella.

Nella foto si vedono Kumbulla, Karsdorp, Vina, Bove, Matic, Cherubini, El Shaarawy, Felix, Pellegrini, Dybala e Abraham intenti a festeggiare la vittoria in famiglia.

Giallorossi.net – F. Turacciolo