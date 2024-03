De Laurentiis stavolta attacca Sky Sport: sospende l’intervista a Politano e spintona il cameraman

ALTRE NOTIZIE – Attimi di tensione a Barcellona alla vigilia della sfida in cui il Napoli si gioca la qualificazione ai quarti di Champions League (1-1 il risultato al Maradona). Di nuovo protagonista Aurelio De Laurentiis, che dopo aver attaccato DAZN nei giorni scorsi, stavolta se la prende con Sky Sport.

Nel corso dell’intervista a Matteo Politano in diretta sui canali dell’emittente satellitare, il presidente del club partenopeo è entrato in campo e ha portato via il suo giocatore. Un ingresso in scena che ha lasciato tutti senza parole.

Prima di Politano i giornalisti Sky avevano intervistato l’allenatore del Napoli, Francesco Calzona. Quando è stato il turno dell’attaccante, prima si sono sentite le urla fuori campo di De Laurentiis (“Politano! Politano! Con voi non può parlare!“), poi il presidente del Napoli è entrato nell’inquadratura, ha fermato l’intervista e portato via il giocatore.

Non contento, il numero uno azzurro è tornato indietro continuando a inveire in direzione del cameraman (e forse dei giornalisti in studio) finendo addirittura per spintonare lo stesso operatore di Sky che è costretto a fare qualche passo indietro per non perdere l’equilibrio e cadere a terra.

Rabbia e stupore dell’emittente satellitare dopo l’accaduto. In serata il direttore Federico Ferri ha preso posizione tramite un tweet. “Chi fa le interviste di Sky Sport lo decide Sky Sport. Senza parole per quello che è successo al nostro giornalista, e al nostro cameraman: lo condanno senza altri commenti. Una cosa è certa: andiamo avanti come sempre, con professionalità, rigore, credibilità. Ed educazione”.

Fonte: Gazzetta dello Sport