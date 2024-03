Lazio, sciarpa con insulto alla Roma: figuraccia di alcune calciatrici della squadra femminile

NOTIZIE AS ROMA – Una brutta figura, andata in scena ieri sera allo stadio Olimpico, in occasione della partita tra la Lazio e l’Udinese.

Il club di Lotito, per celebrare la giornata della donna, avvenuta l’8 marzo scorso, ha concesso alla squadra femminile di effettuare un giro di campo per prendere l’applauso dell’Olimpico.

Alcune calciatrici della Lazio Femminile però si sono rese protagoniste di una caduta di stile, indossando una sciarpa con sopra scritto “AS Roma mer…“.

Fonte: Corriere della Sera

