Sette italiane in Champions? Si può: ecco come sarebbe possibile il miracolo

NOTIZIE AS ROMA – Sette squadre italiane, tutte in Champions League. Servirebbe un miracolo, sportivamente parlando, ma sulla carta tutto questo è ancora possibile.

Al momento Inter, Milan e Juventus sono certe di strappare il pass per la coppa attraverso il campionato: i primi tre posti infatti sembrano già assegnati alle “strisciate”. La quarta piazza è ancora da attribuire, col Bologna che ha 3 punti di vantaggio sulla Roma, tornata prepotentemente in corsa per un posto tra le grandi d’Europa.

Ma grazie al ranking Uefa, dove l’Italia al momento la fa da padrona, potrebbero essere cinque i posti in campionato a garantire la partecipazione alla prossima Champions. Ma potrebbe non finire qui. Il nuovo format a 36 squadre, da regolamento, permette a ciascuna nazione di qualificare fino a 7 club per campionato.

E l’Italia potrebbe farlo: se l’Atalanta vincesse l’Europa League e il Napoli si laureasse campione d’Europa. A quel punto lo scenario Champions per le italiane sarebbe questo: Inter, Milan, Juve, Bologna (le prime quattro del campionato); Roma (5°, qualificata grazie al ranking Uefa); Atalanta (vincitrice dell’Europa League); e Napoli (campione d’Europa e 7° in Serie A). Un sogno. Ancora possibile.

Fonte: Gazzetta dello Sport

