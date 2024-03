De Rossi cambia, scatta l’ora di Baldanzi

AS ROMA NEWS – Dopo il sofferto pareggio di Firenze, arrivato all’ultimo secondo grazie a un gol di Llorente, la Roma si rituffa in Europa e si prepara ad affrontare il match di ritorno degli ottavi di finale contro il Brighton di De Zerbi.

La larga vittoria della gara dell’Olimpico permetterà a De Rossi di operare dei cambi e concedere più spazio a qualche calciatore che ha avuto poco spazio tra i titolari. Su tutti Tommaso Baldanzi, pronto a far rifiatare un Dybala che necessita riposo.

L’ex giocatore dell’Empoli non è ancora riuscito a dimostrare il suo valore qui a Roma: il talento c’è, ma il giocatore è apparso ancora poco incisivo e un po’ immaturo, specie dal punto di vista fisico. Tommaso aspetta ancora il suo primo gol in maglia giallorossa, e proverà a realizzarlo in coppa proprio sul campo degli inglesi.

Le novità però potrebbero non finire a Baldanzi: l’allenatore, che abbandonerà il 3-5-2 nonostante sia necessario proteggere i 4 gol di vantaggio accumulati all’andata, riproporrà Celik e Spinazzola sulle fasce, Bove a centrocampo e forse anche Zalewski e Azmoun in attacco.

Insomma, una Roma tutta nuova, ma per De Rossi non è una novità: da quando è arrivato sulla panchina giallorossa, in 11 partite ha utilizzato 23 titolari in 11 formazioni diverse.

Fonti: Gazzetta dello Sport / Corriere dello Sport / Il Romanista

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!