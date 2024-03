SERIE A: la Lazio cade in casa, l’Udinese sbanca l’Olimpico. Roma a + 8 sui biancocelesti

ALTRE NOTIZIE – Pesante ko interno per la Lazio, che nel posticipo serale di questo lunedì viene battuta in casa dall’Udinese per 2 a 1.

Dopo un primo tempo concluso a reti bianche, il match si accende nella ripresa: Lucca porta avanti i friulani, pochi secondi dopo la Lazio trova il pari grazie a un autogol di Lautaro Gianetti, ma i padroni di casa non fanno in tempo a festeggiare che Zarraga riporta avanti l’Udinese.

La squadra di Sarri è sempre più in crisi e scivola a meno otto dalla Roma, restando ferma a quota 40 punti, con Monza e Torino ormai a un passo.

Giallorossi.net – G. Pinoli