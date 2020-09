De Laurentiis positivo al Coronavirus: ieri aveva partecipato al consiglio di Lega

ALTRE NOTIZIE – La notizia che un presidente di un club di Serie A fosse positivo al Coronavirus circolava da qualche ora. Adesso è stato reso il nome: si tratta di Aurelio De Laurentiis.

Il numero 1 del club partenopeo ieri ha partecipato all’Assemblea di Lega Serie A a Milano, incontrando presidenti e dirigenti di tutte le altre società. Di seguito il comunicato stampa diffuso dal club: “La SSC Napoli comunica che il Presidente Aurelio De Laurentiis è risultato positivo al Covid-19 in seguito al tampone effettuato ieri”.

Stando a quanto riferisce il portale “Gazzetta.it”, De Laurentiis non sarebbe asintomatico. Gattuso, il suo staff e i giocatori sono stati sottoposti al tampone non più tardi di un paio di giorni fa e per tutti l’esito è stato negativo, ma ora non è da escludere che tutta la squadra venga posto in isolamento.