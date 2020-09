Dzeko, è il giorno della verità: incontro con Fienga, la Roma pensa di toglierlo dal mercato

AS ROMA NEWS – Oggi è il giorno della verità per Edin Dzeko. L’attaccante bosniaco in queste ore incontrerà Guido Fienga a Trigoria e si darà una volta per tutte una risposta chiara e precisa sul suo futuro. Che resta diviso tra Roma e Juventus, anche se negli ultimi giorni qualcosa è cambiato.

Stando a quanto racconta l’edizione odierna de Il Messaggero (S. Carina), la scelta di Dzeko sarebbe quella di andare da Pirlo: l’attaccante riaffermerà che se c’è la possibilità di trasferirsi in bianconero, vorrebbe essere accontentato. La Juventus lo ha recentemente rassicurato sul fatto che per il nuovo allenatore rimane la prima scelta.

La Roma di contro, scrive la Gazzetta dello Sport (M. Cecchini), ha intenzione di togliere Dzeko dal mercato. Dopo aver perso Zaniolo per infortunio, Dan Friedkin non vuole che l’altro giocatore simbolo della squadra lasci Trigoria. Fra l’altro il sostituto individuato, che è Arkadiusz Milik, non è affatto facile da raggiungere dato che l’accordo col Napoli è lontano.

Ecco perchè a questo punto la Roma pensa che la strada migliore sia quella di trattenere Edin. Il giocatore, davanti alla richiesta di restare da parte del club, non dovrebbe puntare i piedi. Tra poche ore tutto sarà più chiaro.

