Friedkin è già in Italia: avvistato al Festival di Venezia, sarà a Roma nel weekend

NOTIZIE AS ROMA – E’ tutto pronto per l’arrivo di Dan Friedkin nella Capitale. Il nuovo presidente della Roma si trova già in Italia, rivela l’edizione odierna de “La Repubblica” (M. Pinci).

Ieri il texano è stato segnalato a Venezia per il Festival del Cinema. Non è infatti un segreto che tra le tante attività in cui si è cimentata la famiglia Friedkin nel corso del tempo ci sia proprio quella del grande schermo, di cui Dan è un appassionato.

Nel fine settimana poi il presidente giallorosso sarà a Roma per abbracciare il suo nuovo pubblico, quello dei tifosi romanisti. L’avventura nella Capitale di Dan Friedkin da presidente sta per cominciare.

Fonte: La Repubblica