Smalling c’è, tentativo per Pezzella. Torna anche Kalinic?

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Il destino di Chris Smalling sembra segnato: nel suo futuro c’è la Roma, anche se la trattativa con il Manchester United continua ad essere lunga e laboriosa. Stando però a quanto rivela l’edizione odierna del Corriere della Sera (G. Piacentini), gli inglesi ora sarebbero scesi a più miti pretese.

La richiesta iniziale di 20 milioni si è abbassata parecchio col passare dei giorni, quando il club si è accorto che a certe cifre nessuno si sarebbe fatto avanti per Smalling, un difensore di ormai 31 anni. Per questo motivo lo United ora sembra disposto ad accettare la proposta della Roma: un prestito oneroso con obbligo di riscatto fissato a 12 milioni.

Anche per l’edizione di Leggo (F. Balzani) l’affare Smalling è da considerarsi concluso, ma la Roma non ha intenzione di fermarsi qui e va a caccia di altri rinforzi per la difesa. Nelle ultime ore va registrato un tentativo per German Pezzella, difensore argentino della Fiorentina.

E se il ritorno di Smalling sembra cosa quasi fatta, occhio a un’altra possibile rentrée a Trigoria: stiamo parlando di Nikola Kalinic che, racconta oggi Il Tempo (F. Biafora), sta rifiutando ogni offerta perchè spera di poter tornare nella Capitale. La Roma, alle prese con l’affare Dzeko, non ha ancora individuato un vice per il suo reparto avanzato. Il croato ci crede.

Fonti: Corriere della Sera / Leggo / Il Tempo