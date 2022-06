De Paul, l’Atletico lo scarica e prende Witsel. La Roma può ancora sperare

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma non molla la pista de Paul. Tra smentite, ammiccamenti, e dialoghi allacciati nelle segrete stanze del calciomercato, Tiago Pinto non ha abbandonato il sogno di regalare il colpo a centrocampo al proprio allenatore.

Mourinho stravede per l’argentino. Lo considera un giocatore universale, in grado di cambiare volto alla squadra grazie all’abbinamento di classe e carisma. Nonostante le sue doti innate, de Paul sembra non aver fatto breccia nel cuore di Simeone.

L’Atletico Madrid sta per chiudere l’acquisto del belga Witsel a parametro zero, un acquisto pesante che toglierebbe spazio a de Paul, destinato dunque a finire sul mercato. La Roma segue l’evolversi della vicenda con grande attenzione. Pinto sa che servirebbe un investimento ingente, almeno 40 milioni, per strapparlo agli spagnoli.

Ma i problemi non finiscono qui. De Paul è un giocatore che non può interessare solo alla Roma. L’argentino è stato offerto a diversi club, sia in Italia che all’estero, e gli estimatori non mancano. Ecco perchè a Trigoria si procede con un profilo molto basso.

La difficoltà dell’affare è enorme. La Roma ha la carta Mou da giocarsi, ma paga un dazio pesante come appeal non giocando la Champions. Il piano B resta Douglas Luiz, anche lui destinato a finire sul mercato.

Fonti: Leggo / Il Messaggero / Corriere dello Sport