De Rossi cambia la Roma

AS ROMA NEWS – Una boccata d’aria fresca. Così la squadra giallorossa ha accolto le novità proposte da Daniele De Rossi per la partita di domani, e forse anche per il prossimo futuro della Roma. A partire dall’addio alla difesa a tre.

Il nuovo allenatore, scrive oggi la Gazzetta dello Sport, ha deciso di puntare sul 4-3-3 (che può diventare 4-2-3-1 o 4-3-2-1 a seconda dei momenti), per ridare vigore e sprint a una squadra apparsa prevedibile e troppo poco incisiva offensivamente nelle ultime apparizioni.

Novità anche nella durata e nell’intensità degli allenamenti: ieri la squadra è rimasta in campo per due ore, cosa che non era mai successa con Mourinho alla guida.

Le scelte di formazione di mister De Rossi sono fatte: Rui Patricio tornerà tra i pali, in difesa ci saranno Karsdorp-Llorente-Huijsen-Spinazzola, in mediana spazio a Bove-Paredes-Pellegrini e in attacco El Shaarawy supporterà Lukaku e Dybala.

In queste prime giornate da nuovo allenatore della Roma, aggiunge La Repubblica, Daniele sta cercando di fare il possibile e anche l’impossibile: per i miracoli però sembra essersi già attrezzato con la sola presenza a Trigoria, tanto da far tornare quasi abili e arruolati sia Smalling che Renato Sanches. Per adesso il miracolo è solo verbale, ma i cambiamenti a Trigoria sono tanti e iniziano a vedersi.

