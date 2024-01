Mourinho apre all’Al-Shabab: potrebbero già incrociarsi le strade con la Roma

NOTIZIE AS ROMA – Josè Mourinho in Arabia Saudita dopo l’esperienza con la Roma, conclusa martedì scorso con un esonero sofferto per tecnico e tifosi.

Nella mattinata di oggi giungevano voci da giornalisti sauditi dell’interesse concreto dell’Al-Shabab per lo Special One, indiscrezioni che nelle ultime ore stanno trovando conferme anche qui in Italia.

Gianluca Di Marzio di Sky Sport parla anche di un’apertura da parte dell’allenatore portoghese a guidare il club saudita, dove militano Banega e Yannick Carrasco. Ora bisogna vedere se le parti troveranno un’intesa sui numeri e la durata dell’accordo. Oltre a Mourinho, nella lista dell’Al Shabab c’è anche Dejan Stankovic, ex giocatore proprio del portoghese.

Qualora si trovasse davvero un’intesa in tempi brevi, la Roma e Mourinho si ritroverebbero clamorosamente l’uno davanti all’altro, visto che i giallorossi disputeranno un’amichevole in terra saudita il prossimo 24 gennaio proprio contro l’Al-Shabab.

