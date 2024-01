Pellegrini, Spinazzola, El Shaarwy, Belotti: DDR punta sul gruppo degli italiani

NOTIZIE AS ROMA – La prima mossa di Daniele De Rossi sarà ridare spazio e importanza al gruppo degli italiani nella Roma, restituendo loro un ruolo di primo piano, a cominciare da Lorenzo Pellegrini.

Il capitano era scivolato nelle retrovie nelle scelte di Mourinho, finendo in panchina nelle ultime apparizioni. Una mossa che difficilmente vedremo con DDR a guidare la squadra.

Se Cristante e Mancini erano due fedelissimi anche dello Special One, ad avere più spazio saranno anche Spinazzola, che tornerà a essere il titolare a sinistra, ed El Shaarawy, che giocherà con continuità nel 4-2-3-1 che De Rossi ha in mente come esterno d’attacco.

Sarà protagonista anche il Gallo Belotti, che domani partirà dalla panchina ma che avrà spazio a partita in corso e che De Rossi potrebbe far giocare in coppia con Lukaku quando Dybala non sarà a disposizione.

Fonte: Corriere della Sera

