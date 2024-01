De Rossi unisce ma la piazza ribolle: giocatori e proprietà nel mirino dei tifosi (FOTO)

AS ROMA NOTIZIE – Se il nome di Daniele De Rossi (oggi in conferenza stampa alla 10) mette d’accordo un po’ tutti per il su passato glorioso in giallorosso, Friedkin e giocatori non riceveranno di certo un trattamento con i guanti da parte dei tifosi in vista di Roma-Verona.

L’allontanamento improvviso di Josè Mourinho non è stato per niente digerito da una parte del popolo romanista, specie dal tifo organizzato che in questi mesi aveva manifestato apertamente pieno appoggio all’allenatore portoghese.

Ieri poi, nella notte, è apparso uno striscione eloquente contro squadra e società con sopra scritto: “Società fantasma, giocatori senza palle. Onore a te José Mourinho“. Poche ore prima era comparso in zona Laurentina un maxi poster con l’immagine del presidente Dan e la scritta “Friedkin Out”.

La situazione dentro la Roma è di grande fermento, e per la partita di domani sono attesi cori e striscioni di tenore simile a quello apparso nella notte all’indirizzo di giocatori e proprietà, mentre sono scontate manifestazioni d’affetto e supporto a favore di Mourinho e del nuovo allenatore Daniele De Rossi.

Giallorossi.net – T. De Cortis

