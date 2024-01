Scaloni: “Dybala indispensabile anche quando non è al top. Paredes in difficoltà nella Roma? Se una squadra rincorre…”

NOTIZIE AS ROMA – Lionel Scaloni, ct dell’Argentina, ha rilasciato un’intervista all’edizione odierna della Gazzetta dello Sport e tra i vari temi trattati si è soffermato sull’esonero di Mourinho, e su Paulo Dybala e Leandro Paredes. Ecco le sue dichiarazioni.

Scaloni, da quale dei suoi ragazzi vuole iniziare?

“Da Dybala e Nico Gonzalez che ultimamente hanno avuto problemi fisici. A Paulo voglio bene come a un fratello perché è un ragazzo perbene. Quando gioca 7-8 partite di fila, le sue prestazioni cambiano in meglio e la squadra ne ha beneficio. Purtroppo questa continuità di utilizzo non l’ha avuta, ma nel gruppo lo voglio sempre: è utile pure quando non è al top”.

A Roma non se la passa bene neppure Paredes.

“Quando la squadra non ha il pallone deve trovare una modalità di gioco diversa. Per noi è un ‘5’ speciale quando gestisce la manovra, ma se è in una squadra che rincorre…”.

L’arrivo di De Rossi, uno specialista del ruolo, lo aiuterà?

“Glielo auguro. Intanto permettetemi di dire che l’esonero di Mourinho mi ha sorpreso. Aveva la Roma nel cuore e le sue lacrime quando ha lasciato Trigoria lo hanno confermato”.

Fonte: Gazzetta dello Sport